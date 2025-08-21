鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯馬克SJM-US的目標價調升至119元，幅度約4.39%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對斯馬克(SJM-US)提出目標價估值：中位數由114元上修至119元，調升幅度4.39%。其中最高估值130元，最低估值94元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予斯馬克評價：積極樂觀9位、保持中立12位、保守悲觀0位。
斯馬克今(21日)收盤價為113.05元。近5日股價上漲4.39%，標普指數下跌0.53%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
