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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯馬克SJM-US的目標價調升至112.5元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對斯馬克(SJM-US)提出目標價估值：中位數由108元上修至112.5元，調升幅度4.17%。其中最高估值130元，最低估值94元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予斯馬克評價：積極樂觀7位、保持中立13位、保守悲觀0位。

斯馬克今(10日)收盤價為104.17元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SJM市場預估目標價

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