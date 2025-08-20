鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-20 16:00

‌



美國《CNN》與《福斯新聞台》等美媒周一 (18 日) 援引美國國務院消息報導指出，由於違法、逾期居留以及包括與支援恐怖主義相關的情況，美國國務院今年來已吊銷 6000 多份學生簽證。

美國國務院大動作！逾6000名留學生簽證已被吊銷 200-300人因支持哈馬斯遭驅逐出境（圖：Shutterstock）

美國國務院人士說：「約有 6000 份簽證被吊銷，主要原因是逾期居留或法律問題，包括襲擊、酒駕、盜竊和支持恐怖主義。」

‌



根據該部門，約有 4000 名學生因違反美國法律，包括襲擊和酒駕而失去簽證，約有 800 名學生因與襲擊相關的指控而失去簽證。

報導指出，有 200 至 300 名學生因支持恐怖主義而被剝奪了在美國學習的權利，這裡談到的包括為巴勒斯坦運動哈馬斯籌款，該組織在美國被認定為恐怖組織。

報導還說，今年美國國務院總共吊銷約 4 萬份簽證，比前總統拜登執政期間同期幾乎多兩倍，當時吊銷 1.6 萬份簽證。

此前，美國國務卿盧比歐曾於 5 月向國會表示，將繼續吊銷參與抗議活動的學生，包括支援巴勒斯坦的學生的簽證。隨後，他也強調此類措施將適用於干擾高等教育和美國外交政策的人。