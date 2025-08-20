TikTok母企字節跳動否認推AI手機！業內人士直呼不可能：現在手機市場這麼卷
字節跳動最新否認媒體報導稱其將推出一款名為「豆包手機」的 AI 手機，稱「相關信息不實，豆包目前未推出自己手機產品計畫」，一位接近豆包的業內人士更直言：「現在手機這麼卷，怎麼可能做手機呢」。中國媒體周二 (19 日) 報導稱字節跳動將發布一款由中興代工，今年底或明年初推出的 AI 手機，且早期僅供內測，暫不對外售賣。
在「AI + 硬體」成為業界主流的當下，手機是 AI 的最佳載體之一。全球智慧手機市場在經歷兩年下滑後在去年強勁復甦，出貨量較去年同期成長 6.4%。
目前，「AI + 硬體」融合發展勢頭迅猛。在不久前舉行的 2025 世界人工智能大會 (WAIC) 上，規模創歷史之最，AI 硬體成為焦點，逾 3000 項前沿成果涵蓋 50 餘款 AI 終端產品、60 餘款智慧機器人等超 110 款產品，涉及多個品類。
字節跳動在硬體領域的探索早已開始，且佈局廣泛。這次報導中稱「豆包手機」研發主力是字節跳動旗下負責 AI 硬體的 Ocean 團隊，成員包含來自鐵鎚手機、PICO、Ola Dance 等團隊的核心成員。
字節跳動透過收購涉足多個硬體領域。2019 年初，這家 TikTik 母公司收購堅果團隊和部分專利使用權，雖最初是為探索教育業務，但該團隊後來聚焦教育平板硬體，隔年推出大力智能燈，一度獲高層認可，但 2021 年下半年銷量不佳，2022 年教育業務裁員，該產品不再發布新品。
此外，2021 年以 90 億元收購 PICO，主攻 XR 方向，被視為佈局元宇宙，但 2023 年進行組織架構調整。
去年上半年，字節跳動收購耳機廠商 Oladance，將 AI 硬體納入核心探索方向，並在同年 10 月發布 Ola Friend 智慧耳機。此外，字節跳動也展示過共同開發的 AI 硬體產品。
AI 成為拉動智慧手機市場成長的動力，手機廠商紛紛與 AI 公司合作拓展，但目前手機市場格局穩定，巨頭佔據主導，新進品牌生存艱辛。
豆包相關負責人強調，字節跳動所有合作不涉及自有手機產品的研發與推出。
專家認為，儘管字節跳動否認推出「豆包手機」，但將豆包的 AI 能力賦能其他硬體廠商，既能規避硬體製造的重資產壓力，又能推動 AI 大模型的終端場景落地，或許是一種雙贏的選擇。同時，字節跳動也在探索新的互動產品，確立 AI 業務攻堅方向，力求在「AI + 硬體」領域找到更適合自身的發展路徑。
