鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-20 15:30

‌



字節跳動最新否認媒體報導稱其將推出一款名為「豆包手機」的 AI 手機，稱「相關信息不實，豆包目前未推出自己手機產品計畫」，一位接近豆包的業內人士更直言：「現在手機這麼卷，怎麼可能做手機呢」。中國媒體周二 (19 日) 報導稱字節跳動將發布一款由中興代工，今年底或明年初推出的 AI 手機，且早期僅供內測，暫不對外售賣。

TikTok母企字節跳動否認推AI手機！業內人士直呼不可能：現在手機市場這麼卷（圖：Shutterstock）

在「AI + 硬體」成為業界主流的當下，手機是 AI 的最佳載體之一。全球智慧手機市場在經歷兩年下滑後在去年強勁復甦，出貨量較去年同期成長 6.4%。

‌



目前，「AI + 硬體」融合發展勢頭迅猛。在不久前舉行的 2025 世界人工智能大會 (WAIC) 上，規模創歷史之最，AI 硬體成為焦點，逾 3000 項前沿成果涵蓋 50 餘款 AI 終端產品、60 餘款智慧機器人等超 110 款產品，涉及多個品類。

字節跳動在硬體領域的探索早已開始，且佈局廣泛。這次報導中稱「豆包手機」研發主力是字節跳動旗下負責 AI 硬體的 Ocean 團隊，成員包含來自鐵鎚手機、PICO、Ola Dance 等團隊的核心成員。

字節跳動透過收購涉足多個硬體領域。2019 年初，這家 TikTik 母公司收購堅果團隊和部分專利使用權，雖最初是為探索教育業務，但該團隊後來聚焦教育平板硬體，隔年推出大力智能燈，一度獲高層認可，但 2021 年下半年銷量不佳，2022 年教育業務裁員，該產品不再發布新品。

此外，2021 年以 90 億元收購 PICO，主攻 XR 方向，被視為佈局元宇宙，但 2023 年進行組織架構調整。

去年上半年，字節跳動收購耳機廠商 Oladance，將 AI 硬體納入核心探索方向，並在同年 10 月發布 Ola Friend 智慧耳機。此外，字節跳動也展示過共同開發的 AI 硬體產品。

AI 成為拉動智慧手機市場成長的動力，手機廠商紛紛與 AI 公司合作拓展，但目前手機市場格局穩定，巨頭佔據主導，新進品牌生存艱辛。

豆包相關負責人強調，字節跳動所有合作不涉及自有手機產品的研發與推出。