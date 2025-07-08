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鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至7.39元，預估目標價為312.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.22元上修至7.39元，其中最高估值7.67元，最低估值6.75元，預估目標價為312.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.67(7.67)6.577.12
最低值6.75(5.98)5.616.18
平均值7.27(7.07)6.16.64
中位數7.39(7.22)6.036.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.38億20.05億20.91億22.05億
最低值18.18億18.73億19.48億20.21億
平均值18.76億19.46億20.25億20.99億
中位數18.74億19.45億20.14億20.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.697.516.276.3211.54
營業收入14.96億14.41億16.07億16.69億17.74億

詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESS

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