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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.02%，報173.85美元

鉅亨網新聞中心


Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間31日22:43股價下跌9.18美元，報173.85美元，跌幅5.02%，成交量8,846,698（股），盤中最高價183.82美元、最低價173.85美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.96%
  • 近 1 月：-10.56%
  • 近 3 月：-2.09%
  • 近 6 月：-2.34%
  • 今年以來：+0.59%

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美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

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Palo Alto Networks Inc173.595-5.15%

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