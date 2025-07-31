盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.02%，報173.85美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間31日22:43股價下跌9.18美元，報173.85美元，跌幅5.02%，成交量8,846,698（股），盤中最高價183.82美元、最低價173.85美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.96%
- 近 1 月：-10.56%
- 近 3 月：-2.09%
- 近 6 月：-2.34%
- 今年以來：+0.59%
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