鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為182.50元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.07元，其中最高估值2.83元，最低估值-1.36元，預估目標價為182.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.83(2.83)
|2.68
|5.43
|6.72
|最低值
|-1.36(0.99)
|0.69
|1.56
|2.99
|平均值
|0.75(1.58)
|1.54
|2.96
|4.79
|中位數
|1.07(1.32)
|1.46
|2.72
|4.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.87億
|47.50億
|80.53億
|72.75億
|最低值
|24.87億
|26.85億
|30.23億
|72.75億
|平均值
|25.86億
|32.42億
|48.02億
|72.75億
|中位數
|26.02億
|31.27億
|44.66億
|72.75億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
