search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為182.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.07元，其中最高估值2.83元，最低估值-1.36元，預估目標價為182.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.83(2.83)2.685.436.72
最低值-1.36(0.99)0.691.562.99
平均值0.75(1.58)1.542.964.79
中位數1.07(1.32)1.462.724.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.87億47.50億80.53億72.75億
最低值24.87億26.85億30.23億72.75億
平均值25.86億32.42億48.02億72.75億
中位數26.02億31.27億44.66億72.75億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-3.451.200.70
營業收入7.72億14.50億16.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRCL

相關行情

台股首頁我要存股
Circle Internet Group, Inc. Class A141.58-5.15%

延伸閱讀



Empty