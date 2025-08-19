川普：不排除未來派美軍赴烏維和 但歐洲是第一道防線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-19 09:43

美國總統川普周一（18 日）與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會晤，並在記者會上表示不排除未來派遣美軍參與烏克蘭維和任務的可能性，他還說，如果一切順利，美俄烏將舉行三邊會談。

川普說，不排除未來派美軍赴烏維和，但歐洲是第一道防線。（圖：Shutterstock）

當天川普在橢圓形辦公室與澤倫斯基一起接受媒體採訪時對記者說，歐洲和美國都會參與烏克蘭戰後和平，但他不願直接排除派遣美軍參與烏克蘭維和任務的可能性。

他說：「我國將與烏克蘭合作，將與所有人合作，確保如果有和平，和平能夠長期保持。這是非常長期的和平。我們不是在談兩年和平，然後局勢再次陷入混亂。我們要確保一切正常。」

「我國將與俄羅斯合作，將與烏克蘭合作，要確保它能成功。我認為，如果我們能實現和平，就會成功。我對此毫不懷疑。」他說。

當記者進一步追問美方是否會對烏克蘭作出任何保證時，川普表示，在任何戰後解決方案中，「在安全方面會有很多幫助」，但他強調，歐洲將是第一道防線。