鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.72元，其中最高估值0.83元，最低估值0.69元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.83(0.83)0.930.970.76
最低值0.69(0.67)0.650.650.76
平均值0.73(0.72)0.750.80.76
中位數0.72(0.71)0.740.790.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.53億23.47億24.56億25.42億
最低值20.72億21.30億22.07億22.86億
平均值21.26億22.03億22.80億24.14億
中位數21.14億21.83億22.54億24.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.251.600.161.020.55
營業收入10.58億13.65億17.28億17.97億20.58億

詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

