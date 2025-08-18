鉅亨速報 - Factset 最新調查：KRC臨時(KIM-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為23.00元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KRC臨時(KIM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.72元，其中最高估值0.83元，最低估值0.69元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.83(0.83)
|0.93
|0.97
|0.76
|最低值
|0.69(0.67)
|0.65
|0.65
|0.76
|平均值
|0.73(0.72)
|0.75
|0.8
|0.76
|中位數
|0.72(0.71)
|0.74
|0.79
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.53億
|23.47億
|24.56億
|25.42億
|最低值
|20.72億
|21.30億
|22.07億
|22.86億
|平均值
|21.26億
|22.03億
|22.80億
|24.14億
|中位數
|21.14億
|21.83億
|22.54億
|24.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.25
|1.60
|0.16
|1.02
|0.55
|營業收入
|10.58億
|13.65億
|17.28億
|17.97億
|20.58億
詳細資訊請看美股內頁：
KRC臨時(KIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
