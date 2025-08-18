鴻海子公司首家 富智康取得反賄賂管理系統認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-08-18 19:30

‌



鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH)(02038-HK) 宣布，正式取得 ISO 37001 反賄賂管理系統認證，不僅是鴻海集團中首家通過認證的子公司，也藉此進一步接軌國際標準。

鴻海子公司首家 富智康取得ISO 37001反賄賂管理系統認證。(圖：鴻海提供)

FIH 財務長譚錦華表示，堅守誠信原則為 FIH 核心價值，積極確保企業營運符合最高的誠信與透明度標準，對賄賂和貪腐皆採取零容忍政策，同時依據公司經營目標建立相符的反賄賂管理體系，確保其良好運行以實踐誠信經營。

‌



FIH 制定完善的反貪腐政策，並根據公司經營目標持續優化，針對內部管理，內部稽核定期進行貪腐風險評估，並制定中英文版《FIH 反賄賂管理體系手冊》強化預防機制，要求所有管理階層及員工每年均須完成反貪腐培訓。

在《行為準則》（Code of Conduct）方面，也明確列出嚴禁之行為，規範所有董事、高階管理層及員工，對任何形式的貪腐、賄賂、挪用資金或其他不當行為採取零容忍態度。

針對供應鏈夥伴，FIH 定期執行賄賂風險評估、盡職調查與稽核，積極預防外部貪腐事件發生，如在稽核中發現零容忍違規行為，會取消該供應商參與新專案的資格。

此外，FIH 更建立吹哨者機制，可透過指定的舉報熱線及其他管道，檢舉任何欺詐、不道德或不當行為。所有舉報內容皆嚴格保密，藉以保障不同利益關係人免於遭受報復、打壓、歧視或任何不利後果。