search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調升至118.5元，幅度約3.49%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由114.5元上修至118.5元，調升幅度3.49%。其中最高估值154元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀6位、保持中立14位、保守悲觀0位。

LENNAR CORP B今(15日)收盤價為123.32元。近5日股價上漲3.49%，標普指數上漲2.03%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股LEN.B市場預估目標價

延伸閱讀



Empty