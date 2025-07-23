鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司DHI-US的目標價調升至159.5元，幅度約3.24%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)提出目標價估值：中位數由154.5元上修至159.5元，調升幅度3.24%。其中最高估值187元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予D.R. Horton公司評價：積極樂觀8位、保持中立11位、保守悲觀3位。
D.R. Horton公司今(23日)收盤價為153.5元。近5日股價上漲3.24%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 木材關稅將進一步惡化美國購屋能力
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為31.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為52.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為228.00元
下一篇