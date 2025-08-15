鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-15 17:00

‌



月租僅1.7萬！騰訊深圳總部建成30% 十月試營運企鵝公寓 年輕員工可拎包入住海景房（圖：Shutterstock）

作為全球網路巨頭佈局未來的核心載體，這座佔地 80.9 萬平方公尺的超大型社區不僅承載著 8 萬人的辦公需求，更以首批開放的 11 棟企鵝公寓引發職場人群關注。

‌



透過四座山形組團與梯田式設計，「企鵝島」將西面大海與東面海灣的壯闊景觀引入每間公寓。室內標配中央空調、洗烘一體機、冰箱等全套家電，連床品床墊均配備齊全，配合共享客廳、健身房、學習中心等公共空間，構成「拎包入住」的現代化生活場景。

騰訊也透露，公寓將優先開放給無房員工開放，內部流出約每月人民幣 4000 元 (約 1.7 萬台幣) 租金價格，在鄰近前海自貿區的區位優勢下頗具競爭力。

作為騰訊「互聯網 + 未來科技城」戰略的重要支點，「企鵝島」自 2021 年動工以來持續引發業界矚目，規劃中的五個街區整合研發中心、文化設施與生活配套，整體規模相當於 3 個騰訊現有總部大廈。

這種「工作 - 居住 - 休閒」的一體化設計反映出科技企業應對人才競爭的新思維。

上月，小米北京青年公寓 2658 套房源遭應屆生秒殺，南京人才公寓凌晨排隊長龍，華為上海研發中心以市場價三分之一的租金提供超 5500 套住房，大廠「福利房競賽」已經白熱化。

產業觀察人士指出，這種新型人才策略直擊職場痛點。在北上廣深等城市，年輕從業人員往往面臨薪資四成付房租的生存壓力。騰訊透過提供海景公寓降低居住成本，變相提升薪資競爭力，也解決通勤效率問題。

但隱憂同樣存在，華為公寓曾因水電費定價引發爭議，部分企業存在隱性收費現象，僧多粥少的房源分配機制注定讓多數人望洋興嘆。

值得注意的是，大廠集體下場建屋正重塑租屋市場格局。相較於傳統租屋市場仲介亂象與二房東風險，騰訊等企業背書的居住空間至少提供穩定的設施維護與物業管理。