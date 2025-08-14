search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Essential Utilities IncWTRG-US的目標價調升至46元，幅度約3.37%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Essential Utilities Inc(WTRG-US)提出目標價估值：中位數由44.5元上修至46元，調升幅度3.37%。其中最高估值56元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Essential Utilities Inc評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Essential Utilities Inc今(14日)收盤價為39.17元。近5日股價上漲3.37%，標普指數上漲1.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WTRG市場預估目標價

