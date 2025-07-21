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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Essential Utilities IncWTRG-US的目標價調降至44.5元，幅度約3.26%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Essential Utilities Inc(WTRG-US)提出目標價估值：中位數由46元下修至44.5元，調降幅度3.26%。其中最高估值56元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Essential Utilities Inc評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Essential Utilities Inc今(21日)收盤價為37.4元。近5日股價上漲3.26%，標普指數上漲0.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WTRG市場預估目標價

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Essential Utilities Inc37.4+0.30%

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