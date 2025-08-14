鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-14 10:30

中國財政部、中國人民銀行、金融監理總局近日聯合印發《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，宣布自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日實施個人消費貸款財政貼息政策，旨在透過財政補貼降低居民消費信貸成本，激發消費潛力，提振內需推動經濟發展高品質。

國家級補貼！中國推3000億消費貸款貼息政策 國有六大行等23家金融機構響應集體讓利（圖：Shutterstock）

根據實施方案，居民個人在政策執行期內，透過貸款經辦機構發放的個人消費貸款 (不含信用卡業務) 中實際用於消費的部分，且貸款經辦機構可透過貸款發放帳戶等識別借款人相關消費交易資訊的，可按規定享有貼息政策。貸款經辦機構包括 18 家全國性商業銀行、4 家消費金融公司和 1 家民營銀行，共 23 家金融機構。

政策規定，每位借款人在一家貸款經辦機構可享有的全部個人消費貸款累計貼息上限為 3000 元 (人民幣，下同)，對應符合條件的累計消費金額 30 萬元，其中單筆 5 萬元以下的個人消費貸款累計貼息上限為 1000 元，對應符合條件的累計消費金額 10 萬元。

貼息範圍涵蓋單筆 5 萬元以下的日常消費，以及單筆 5 萬元及以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療等重點領域消費。

多家銀行積極響應政策。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有銀行均發佈公告，表示將依法依規、積極有序推進財政貼息工作，確保政策紅利惠及廣大金融消費者。

多家股份製商業銀行如浦發銀行、光大銀行、招商銀行等也紛紛表示，將依照市場化、法治化原則，優化辦理流程，簡化手續，推動政策盡快落實。

實施方案規定，貼息以符合資格的實際用於消費的個人消費貸款本金計算，年貼息比例為 1 個百分點，且最高不超過貸款合約利率的 50%。中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的 90%、10%。

為減輕借款人操作負擔，貼息資金的測算、申請、撥付、清算等工作主要集中在貸款經辦機構和政府部門，借款人需授權經辦金融機構獲取貸款發放帳戶或指定帳戶交易信息，用於貼息資金審核，但相關授權遵循自主自願原則。

業內專家認為，此次個人消費貸款貼息政策是一項創新舉措，有助於提振信心和預期，促進經濟高品質發展。

招聯首席研究員董希淼表示，政策透過財政貼息直接降低居民消費信貸成本，提高居民運用金融槓桿擴大消費、改善生活的意願與能力。

蘇商銀行特約研究員付一夫認為，政策從需求端降低消費信貸成本，涵蓋群體廣、支持範圍寬，能滿足群眾多元化的消費需求，撬動年輕工薪階層和新婚夫婦家庭的潛在消費需求。

螞蟻消金相關負責人表示，將積極貫徹政策要求，發揮財政資金貼息政策作用，惠及更多消費者。

博通諮詢首席分析師王蓬博指出，消費金融機構參與政策，有助於擴大政策紅利覆蓋範圍，涵蓋更豐富的消費情境，但也同時提醒，金融機構應加強風險控制，確保補貼資金實際用於消費情境。

專家預估，若政策覆蓋範圍廣，結合信貸貼息的槓桿效應，可能撬動數百億甚至上千億元消費增量。