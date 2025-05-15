鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為29.37元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.13元，最低估值0.93元，預估目標價為29.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.13(1.13)
|1.32
|1.3
|1.35
|最低值
|0.93(0.92)
|1.05
|1.13
|1.35
|平均值
|0.99(1.01)
|1.15
|1.22
|1.35
|中位數
|0.97(0.99)
|1.14
|1.22
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.50億
|40.07億
|39.69億
|42.05億
|最低值
|34.05億
|36.90億
|39.05億
|42.05億
|平均值
|35.68億
|37.70億
|39.31億
|42.05億
|中位數
|35.42億
|37.33億
|39.17億
|42.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|0.37
|0.53
|-0.70
|營業收入
|22.56億
|26.89億
|31.77億
|31.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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