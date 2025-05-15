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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為29.37元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.13元，最低估值0.93元，預估目標價為29.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.13(1.13)1.321.31.35
最低值0.93(0.92)1.051.131.35
平均值0.99(1.01)1.151.221.35
中位數0.97(0.99)1.141.221.35


市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.50億40.07億39.69億42.05億
最低值34.05億36.90億39.05億42.05億
平均值35.68億37.70億39.31億42.05億
中位數35.42億37.33億39.17億42.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.130.370.53-0.70
營業收入22.56億26.89億31.77億31.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAE

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