鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.CAE-US的目標價調升至29.37元，幅度約4.01%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)提出目標價估值：中位數由28.24元上修至29.37元，調升幅度4.01%。其中最高估值32.4元，最低估值25.92元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Cae Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Cae Inc.今(15日)收盤價為24.57元。近5日股價下跌4.01%，標普指數上漲4.64%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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