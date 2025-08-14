search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADRTLK-US的目標價調升至20.63元，幅度約5.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)提出目標價估值：中位數由19.62元上修至20.63元，調升幅度5.17%。其中最高估值22.72元，最低估值17.8元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR評價：積極樂觀16位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR今(14日)收盤價為20.39元。近5日股價上漲5.17%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TLK市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR20.4172+5.73%

延伸閱讀



Empty