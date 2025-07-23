鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-23 15:30

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電商巨頭+新能源王者強強聯手！京東拿下比亞迪獨家售後合作（圖：Shutterstock）

根據協議內容，雙方將重點升級比亞迪「精誠一家」養車服務在京東平台的營運體系，其中比亞迪汽車售後京東官方旗艦店將成為合作的核心載體，為車主提供涵蓋原廠保養、輪胎更換、配件購買等一站式服務。

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值得注意的是，比亞迪此次將服務範圍從自有品牌車主擴展至全品牌車主，並在京東開設獨立養護旗艦店，用戶可透過該店鋪享受燃油保養、漆面快修等專業服務 1。

這並非京東與比亞迪的首次合作。回溯過去合作歷史，京東與比亞迪的淵源可追溯至 2021 年，當時京東物流就開始為比亞迪提供電池、零件等供應鏈服務。

去年 3 月，雙方更在整車銷售、企業服務等多個領域達成策略合作，比亞迪董事長王傳福與京東執行長許冉親自出席簽約儀式。業內人士分析，這次在售後領域的深度合作，是基於雙方多年互信基礎的水到渠成之舉。

對京東而言，此次合作具有重要戰略意義。借助比亞迪在新能源汽車領域的龍頭地位，去年比亞迪以 427 萬輛的銷量躍居全球第五大車廠，京東得以快速建立「車後服務標準化 + 全品牌覆蓋」的行業優勢。

京東零售汽車事業部負責人表示，比亞迪的原廠技術資源將強力提升京東養車在消費者心中的專業形象，並強化平台在汽車後市場的競爭障礙。目前，京東在全國已經佈局 1700 多家養車門市，與 4 萬家三方門市達成合作。

比亞迪同樣看重這次合作的價值。在新能源汽車市場競爭白熱化的背景下，比亞迪近期剛對 22 款車型實施最高 34% 的降價，提升用戶體驗變得特別關鍵。

比亞迪相關負責人指出，京東強大的數位化能力、精準的用戶洞察以及技術服務優勢，將幫助比亞迪優化服務流程，實現「線上精準匹配保養方案 + 線下高效服務」的新模式，大幅提升車主滿意度。

京東在汽車領域的佈局由來已久。早在 2015 年，劉強東就投資蔚來，成為早期重要支持者。2017 年起，京東開始系統佈局汽車後市場業務，2018 年上線整車交易平台，2021 年成立汽車事業部，2023 年更將業務獨立運營，構建起涵蓋「買 - 配 - 養 - 用 - 換」全生命週期的服務體系。

此前劉強東曾預言：「電動車時代，汽車維修將像組裝電腦一樣模組化，線上銷售將成為主流。」

值得玩味的是，就在上個月，京東物流發布自研無人輕卡產品，這一動作被業界解讀為京東進軍智慧駕駛領域的訊號。雖然京東多次強調「不造車」的定位，但透過持續的技術投入和生態建設，這家電商巨頭正在汽車產業鏈中扮演越來越重要的角色。