鉅亨網新聞中心 2025-08-13 10:22

‌



英國環境局 12 日發布公告，由於英格蘭今年上半年的降雨量為 1976 年以來同期最低水平，「國家乾旱小組」已將英格蘭目前的缺水情況定義為「國家重大事件」。

英格蘭降雨量49年來新低 缺水成「國家重大事件」。(圖:shutterstock)

公告指出，英格蘭五個地區正式陷入乾旱，另有六個地區在經歷了自 1976 年來最乾旱的上半年後，持續處於乾燥天氣中。與 6 月相比，英格蘭許多河流流量和水庫水位在 7 月持續下降。上週，英格蘭的水庫水位下降了 2%，目前平均蓄水量為 67.7%，而往年 8 月第一周平均值為 80.5%。

‌



與此同時，8 月乾燥天氣回歸，並正在迎來今年夏季第 4 次熱浪，這讓本已捉襟見肘的公共供水和航道運行帶來更大壓力。

英國全國農民聯盟指出，水資源短缺已經對今年的生長季產生了影響。

英國環境局水務主管兼「國家乾旱小組」主席海倫 · 韋克厄姆在公告中表示，當前情況對英國影響重大，並呼籲每個人在節水方面發揮作用，以減輕水環境壓力。