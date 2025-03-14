重新將健保納入政府控制！英相施凱爾：將廢除英格蘭國民保健署

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-14 09:40

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英國首相施凱爾周四 (13 日) 宣布，將廢除英格蘭醫療服務的執行機構—英格蘭國民保健署(NHS England)，以「減少官僚主義」，並使醫療服務管理「重新回到民主控制之下」。

英國首相府隨後表示，關閉英格蘭國民保健署約需要兩年時間。

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在進一步解釋廢除原因時，施凱爾表示，希望將更多的資金投入到一線救治患者，其中一個原因是重複。「我們在 NHS England 和政府衛生部設有一個通訊團隊，在衛生部和 NHS England 也設有戰略團隊。如果我們去掉這些，我們就可以把錢用在需要的地方，也就是前線。我們希望確保權力回到他們手中，而不是被阻礙他們的官僚機構所控制。」

施凱爾此舉將使英格蘭的醫療衛生服務重新回歸英國衛生與社會保健部的直接控制。

英國衛生與社會保健部隨後也表示，將立即取消不必要的管理。衛生大臣 Wes Streeting 說：「這是 2012 年災難性重組的最後一顆釘子，那次重組導致了 NHS 歷史上最長的等待時間、最低的患者滿意度和最昂貴的費用。」

施凱爾周四演說主題主要圍繞在如何提高政府效率和改革上，並進一步闡述工黨政府的一些執政願景。他說：「我相信政府的力量，而且我已經看到它最好一面，但目前我們國家雇傭的公務員人數比幾十年來的任何時候都多，卻未看到他們體現出良好的價值，現在卻比以往任何時候都要弱。」

NHS England 負責英格蘭的公共醫療服務管理。它制定醫療政策、分配資金，並協調各項醫療服務的提供。由於 NHS England 涵蓋整個英格蘭，而英格蘭地區內的人口占英國總人口的 84% 左右，因此 NHS England 也被英媒稱為「世界最大的半官方機構」。

曾被譽為「令一代英國人最驕傲的免費醫療體系」的 NHS 近年卻因政府緊縮政策、新冠疫情等原因導致就診等待時間越來越長，成為英國執政黨被民眾詬病的關鍵問題之一。

英格蘭國民保健署於 2013 年成立，旨在賦予其更大的獨立性和自主權，使其能夠獨立於政府運作。該機構僱用大約 1.3 萬名員工，是英格蘭醫療服務的執行機構。