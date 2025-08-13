鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed IncINSM-US的目標價調升至125元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)提出目標價估值：中位數由121元上修至125元，調升幅度3.31%。其中最高估值140元，最低估值109元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Insmed Inc評價：積極樂觀19位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Insmed Inc今(13日)收盤價為122元。近5日股價上漲3.31%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.4元，預估目標價為121.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed IncINSM-US的目標價調升至121元，幅度約8.04%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為56.81元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為192.50元
下一篇