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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至48.2元，幅度約6.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)提出目標價估值：中位數由45.4元上修至48.2元，調升幅度6.17%。其中最高估值64元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予AST SpaceMobile Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

AST SpaceMobile Inc - Class A今(26日)收盤價為53.38元。近5日股價上漲6.17%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ASTS市場預估目標價

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AST SpaceMobile Inc - Class A53.81-10.4%

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