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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADRKT-US的目標價調升至21.75元，幅度約4.42%

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)提出目標價估值：中位數由20.83元上修至21.75元，調升幅度4.42%。其中最高估值30.36元，最低估值18.31元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予KT Corporation - ADR評價：積極樂觀21位、保持中立1位、保守悲觀0位。

KT Corporation - ADR今(14日)收盤價為19.33元。近5日股價下跌4.42%，標普指數上漲4.99%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KT市場預估目標價

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KT Corporation - ADR19.33+0.62%

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