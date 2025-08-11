鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合愛迪生ED-US的目標價調降至104.5元，幅度約4.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯合愛迪生(ED-US)提出目標價估值：中位數由109元下修至104.5元，調降幅度4.13%。其中最高估值128元，最低估值88元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予聯合愛迪生評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀5位。
聯合愛迪生今(11日)收盤價為104.48元。近5日股價上漲4.13%，標普指數上漲2.43%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
