search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合愛迪生ED-US的目標價調降至104.5元，幅度約4.13%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯合愛迪生(ED-US)提出目標價估值：中位數由109元下修至104.5元，調降幅度4.13%。其中最高估值128元，最低估值88元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予聯合愛迪生評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀5位。

聯合愛迪生今(11日)收盤價為104.48元。近5日股價上漲4.13%，標普指數上漲2.43%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ED市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
聯合愛迪生104.48-0.50%

延伸閱讀



Empty