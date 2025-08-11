search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.04%，報5737.06點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間11日09:40，費城半導體上漲59.05點（或1.04%），暫報5737.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.72%
  • 近 1 月：-0.53%
  • 近 3 月：+27.12%
  • 近 6 月：+11.71%
  • 今年以來：+14.02%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.94%；美光科技(MU-US)上漲4.16%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.93%；英特格(ENTG-US)上漲2.69%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.69%。

部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌0.98%；輝達(NVDA-US)下跌0.82%；和康電訊(MTSI-US)下跌0.5%；科沃(QRVO-US)下跌0.18%。

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5754.931.36%
英特爾20.93+4.91%
美光科技124.565+4.77%
安謀控股公司145.07+4.74%
英特格74.42+1.75%
Onto Innovation Inc.104.885+1.95%
超微半導體174.9463+1.27%
輝達182.235-0.25%
和康電訊121.64+0.58%
科沃87.915-0.20%

