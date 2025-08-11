盤中速報 - 費城半導體大漲1.04%，報5737.06點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日09:40，費城半導體上漲59.05點（或1.04%），暫報5737.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.72%
- 近 1 月：-0.53%
- 近 3 月：+27.12%
- 近 6 月：+11.71%
- 今年以來：+14.02%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.94%；美光科技(MU-US)上漲4.16%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.93%；英特格(ENTG-US)上漲2.69%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.69%。
部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌0.98%；輝達(NVDA-US)下跌0.82%；和康電訊(MTSI-US)下跌0.5%；科沃(QRVO-US)下跌0.18%。
