鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.79元，其中最高估值2.11元，最低估值1.4元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.11(2.35)
|3
|3.57
|3.08
|最低值
|1.4(1.4)
|1.73
|1.93
|2.28
|平均值
|1.78(1.75)
|2.21
|2.58
|2.78
|中位數
|1.79(1.76)
|2.2
|2.55
|2.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.44億
|42.01億
|46.16億
|49.67億
|最低值
|36.41億
|39.90億
|42.65億
|46.00億
|平均值
|37.04億
|40.59億
|44.32億
|47.82億
|中位數
|37.07億
|40.55億
|44.07億
|47.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-0.26
|0.28
|-12.43
|1.58
|營業收入
|14.77億
|18.34億
|25.51億
|30.42億
|33.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.CART-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為54.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為54.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至17.7元，預估目標價為238.00元
下一篇