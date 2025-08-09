search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.79元，其中最高估值2.11元，最低估值1.4元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.11(2.35)33.573.08
最低值1.4(1.4)1.731.932.28
平均值1.78(1.75)2.212.582.78
中位數1.79(1.76)2.22.552.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.44億42.01億46.16億49.67億
最低值36.41億39.90億42.65億46.00億
平均值37.04億40.59億44.32億47.82億
中位數37.07億40.55億44.07億47.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.260.28-12.431.58
營業收入14.77億18.34億25.51億30.42億33.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

