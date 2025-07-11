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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.(CART-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.73元，其中最高估值2.35元，最低估值1.4元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.35(2.35)3.133.613.08
最低值1.4(1.4)1.71.761.85
平均值1.74(1.74)2.162.572.65
中位數1.73(1.7)2.112.482.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.15億41.76億45.04億48.26億
最低值36.13億39.15億42.28億44.93億
平均值36.74億40.16億43.79億46.96億
中位數36.79億40.20億43.93億46.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.260.28-12.431.58
營業收入14.77億18.34億25.51億30.42億33.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Maplebear Inc.(CART-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCART

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Maplebear Inc.48.43+0.90%

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