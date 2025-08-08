鉅亨速報 - Factset 最新調查：Maplebear Inc.CART-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%

search icon



Factset 最新調查：Maplebear Inc.CART-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Maplebear Inc.(CART-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至58元，調升幅度5.45%。其中最高估值67元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予Maplebear Inc.評價：積極樂觀17位、保持中立17位、保守悲觀0位。

Maplebear Inc.今(8日)收盤價為49.39元。近5日股價上漲5.45%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

Maplebear Inc.49.39+3.50%

