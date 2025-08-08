鉅亨網新聞中心 2025-08-08 21:27

一場由 RWA（真實世界資產）引發的普惠金融革命正在席捲全球，其核心正是投資門檻的崩塌。過去專屬於百萬富豪的投資遊戲，如今透過區塊鏈技術，化身為人人皆可參與的「綠色財富運動」。

告別百萬門檻！小資也能靠RWA投資綠色資產 躺賺被動收入。(圖:shutterstock)

從香港茶餐廳的服務生到深圳的退休教師，普通民眾正以前所未有的低成本，成為全球綠色資產流動網絡中的關鍵節點。

這場變革並非空穴來風，而是得益於一系列政策與技術的突破。在香港，《2025 穩定幣支付條例》正式生效，港元穩定幣 HKDG 獲得了在便利店、加油站等日常消費場景的使用資格，為 RWA 的收益支付提供了便利的管道。

在中國，首批 20 個綠色資產項目開放小額認購的「千 RWA 計劃」正式落地，讓普羅大眾能直接參與國家級的綠色建設。如今，最低只需 15 美元，即可持有在新加坡金管局備案的東南亞綠電 RWA 基金，傳統跨境投資的壁壘正全面瓦解。

深圳前海的 RWA 自助認購機前，退休教師張女士的經歷正是這場變革的最佳寫照。她用 2000 元認購了一份光伏電站的收益權，感慨道：「以前買海外基金要百萬門檻，現在 2000 元就能當國際電站的『股東』。」她所持有的代幣，每月能自動獲得 0.83 美元的配息。這份小額投資不僅讓她成為綠色能源發展的參與者，也為她的退休生活帶來了一份穩定的額外收入。

這場全民參與的綠色革命，主要聚焦在三類核心的 RWA 資產上：

碳資產碎片化投資： Gfforce Lab 推出的「深港碳匯寶」，將鋼鐵廠的碳配額細分為每份 10 美元。香港的清潔工李師傅每月定投 100 美元，透過碳價上漲和港府補貼，年收益率高達 20%，不僅為環保貢獻心力，也為自己創造了可觀的財富。

綠電收益權代幣： 澳門垃圾焚化發電廠的收益權被拆解為 5 萬枚代幣。奶茶店員小吳持有 100 枚代幣，每日透過手機錢包自動收取 0.17 港元的收益，相當於每天多賣出 7 杯珍珠奶茶。這種隨手可得的被動收益，讓綠色資產真正走進了尋常百姓的生活。

ESG 債券組合基金： 香港 RWA 全球產業聯盟推出的「綠色債券 ETF」，將比亞迪綠債、長江實業離岸風電債券等優質資產打包。計程車司機陳生用 HKDG 認購後，感嘆道：「握方向盤的手也能持有李超人的風電資產。」這讓普通人也能以小額資金分散投資於優質的 ESG 項目。

為了保障普通投資者的權益，這場金融創新也設立了嚴格的「三大安全閥」：首先是「熔斷防護罩」，當資產價格波動超過 15% 時，系統會自動凍結交易，保護散戶免受極端波動的衝擊。

其次是「雙重準備金機制」，香港持牌 RWA 平台必須預留足夠的現金準備金和超額抵押資產，確保在極端情況下仍能兌付。

最後則是「穿透式監管沙盒」，香港金管局透過「合規鏈」即時追蹤資產流向，確保所有交易都在透明、安全的框架下進行。

這場革命讓普惠金融的概念被賦予了新的內涵。外企會計小林將 RWA 收益玩出了新境界，她用比亞迪綠債的派息支付香港保險，用碳積分的折扣換取深圳充電樁的優惠。在她看來，這些綠色代幣比銀行存款更「活」，因為它們「24 小時為地球發電」。香港金管局總裁餘偉文也透露，預計 2026 年全港將有 30% 的日常消費可以透過 RWA 收益來支付，足見其影響力之深遠。