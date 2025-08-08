鉅亨速報 - Factset 最新調查：SharkNinja Inc.(SN-US)EPS預估上修至5.08元，預估目標價為132.00元

search icon



Factset 最新調查：SharkNinja Inc.(SN-US)EPS預估上修至5.08元，預估目標價為132.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SharkNinja Inc.(SN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5元上修至5.08元，其中最高估值5.26元，最低估值4.9元，預估目標價為132.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.26(5.25)6.157.018.42
最低值4.9(4.9)5.446.018.42
平均值5.07(5.04)5.856.698.42
中位數5.08(5)5.856.858.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.70億73.81億82.62億80.85億
最低值61.74億67.44億72.16億80.85億
平均值63.16億70.52億77.28億80.85億
中位數63.52億70.34億77.38億80.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.381.671.203.11
營業收入27.53億37.27億37.17億42.54億55.29億

詳細資訊請看美股內頁：
SharkNinja Inc.(SN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSN

