鉅亨速報 - Factset 最新調查：SharkNinja Inc.(SN-US)EPS預估上修至5.08元，預估目標價為132.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SharkNinja Inc.(SN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5元上修至5.08元，其中最高估值5.26元，最低估值4.9元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.26(5.25)
|6.15
|7.01
|8.42
|最低值
|4.9(4.9)
|5.44
|6.01
|8.42
|平均值
|5.07(5.04)
|5.85
|6.69
|8.42
|中位數
|5.08(5)
|5.85
|6.85
|8.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.70億
|73.81億
|82.62億
|80.85億
|最低值
|61.74億
|67.44億
|72.16億
|80.85億
|平均值
|63.16億
|70.52億
|77.28億
|80.85億
|中位數
|63.52億
|70.34億
|77.38億
|80.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.38
|1.67
|1.20
|3.11
|營業收入
|27.53億
|37.27億
|37.17億
|42.54億
|55.29億
詳細資訊請看美股內頁：
SharkNinja Inc.(SN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
