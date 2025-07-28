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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SharkNinja Inc.SN-US的目標價調升至126元，幅度約3.07%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SharkNinja Inc.(SN-US)提出目標價估值：中位數由122.25元上修至126元，調升幅度3.07%。其中最高估值175元，最低估值101元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予SharkNinja Inc.評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。

SharkNinja Inc.今(28日)收盤價為120.34元。近5日股價上漲3.07%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SN市場預估目標價

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SharkNinja Inc.120.34+1.70%

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