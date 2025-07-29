鉅亨速報 - Factset 最新調查：SharkNinja Inc.SN-US的目標價調升至126元，幅度約4.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SharkNinja Inc.(SN-US)提出目標價估值：中位數由121元上修至126元，調升幅度4.13%。其中最高估值175元，最低估值101元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予SharkNinja Inc.評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。
SharkNinja Inc.今(29日)收盤價為119.93元。近5日股價上漲4.13%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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