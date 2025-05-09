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鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.15元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.1元下修至-2.15元，其中最高估值-1.38元，最低估值-2.8元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.38(-1.77)0.382.672.45
最低值-2.8(-2.67)-2.58-1.950.49
平均值-2.15(-2.16)-0.930.281.27
中位數-2.15(-2.1)-0.950.31.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.49億24.70億29.59億32.07億
最低值18.92億21.80億24.20億26.36億
平均值19.64億23.01億26.77億29.97億
中位數19.79億22.88億27.03億30.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.84-5.21-5.57-3.78-1.53
營業收入3.91億6.25億8.20億10.83億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

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