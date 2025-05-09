鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.15元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.1元下修至-2.15元，其中最高估值-1.38元，最低估值-2.8元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.38(-1.77)
|0.38
|2.67
|2.45
|最低值
|-2.8(-2.67)
|-2.58
|-1.95
|0.49
|平均值
|-2.15(-2.16)
|-0.93
|0.28
|1.27
|中位數
|-2.15(-2.1)
|-0.95
|0.3
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.49億
|24.70億
|29.59億
|32.07億
|最低值
|18.92億
|21.80億
|24.20億
|26.36億
|平均值
|19.64億
|23.01億
|26.77億
|29.97億
|中位數
|19.79億
|22.88億
|27.03億
|30.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|營業收入
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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