鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue IncKVUE-US的目標價調降至22.5元，幅度約3.23%

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)提出目標價估值：中位數由23.25元下修至22.5元，調降幅度3.23%。其中最高估值26元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Kenvue Inc評價：積極樂觀5位、保持中立15位、保守悲觀0位。
Kenvue Inc今(8日)收盤價為21.76元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
