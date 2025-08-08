search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue IncKVUE-US的目標價調降至22.5元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)提出目標價估值：中位數由23.25元下修至22.5元，調降幅度3.23%。其中最高估值26元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Kenvue Inc評價：積極樂觀5位、保持中立15位、保守悲觀0位。

Kenvue Inc今(8日)收盤價為21.76元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

