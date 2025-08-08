search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue Inc(KVUE-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為22.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.07元，其中最高估值1.15元，最低估值1.02元，預估目標價為22.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.15(1.15)1.261.341.41
最低值1.02(1.1)1.081.171.26
平均值1.08(1.13)1.161.251.35
中位數1.07(1.13)1.161.261.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值155.98億161.71億166.84億172.64億
最低值150.59億154.75億159.52億166.48億
平均值152.52億157.70億162.90億169.21億
中位數151.78億157.11億162.32億168.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.471.081.100.900.54
營業收入144.69億150.43億149.29億154.43億154.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Kenvue Inc(KVUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKVUE

相關行情

台股首頁我要存股
Kenvue Inc21.76+1.49%

延伸閱讀



Empty