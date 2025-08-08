鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue Inc(KVUE-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為22.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.07元，其中最高估值1.15元，最低估值1.02元，預估目標價為22.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.15(1.15)
|1.26
|1.34
|1.41
|最低值
|1.02(1.1)
|1.08
|1.17
|1.26
|平均值
|1.08(1.13)
|1.16
|1.25
|1.35
|中位數
|1.07(1.13)
|1.16
|1.26
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|155.98億
|161.71億
|166.84億
|172.64億
|最低值
|150.59億
|154.75億
|159.52億
|166.48億
|平均值
|152.52億
|157.70億
|162.90億
|169.21億
|中位數
|151.78億
|157.11億
|162.32億
|168.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.47
|1.08
|1.10
|0.90
|0.54
|營業收入
|144.69億
|150.43億
|149.29億
|154.43億
|154.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Kenvue Inc(KVUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
