鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為78.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.45元，其中最高估值1.69元，最低估值1.23元，預估目標價為78.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.69(1.73)
|3.87
|4.56
|最低值
|1.23(1.23)
|1.98
|2.34
|平均值
|1.45(1.41)
|2.55
|3.26
|中位數
|1.45(1.41)
|2.55
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.26億
|68.00億
|81.00億
|最低值
|43.94億
|51.33億
|59.00億
|平均值
|46.22億
|56.31億
|67.16億
|中位數
|46.16億
|55.91億
|64.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.64
|2.27
|4.02
|3.48
|-0.01
|營業收入
|54.38億
|68.21億
|84.39億
|76.34億
|44.02億
詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
