search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為78.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.45元，其中最高估值1.69元，最低估值1.23元，預估目標價為78.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.69(1.73)3.874.56
最低值1.23(1.23)1.982.34
平均值1.45(1.41)2.553.26
中位數1.45(1.41)2.553.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值49.26億68.00億81.00億
最低值43.94億51.33億59.00億
平均值46.22億56.31億67.16億
中位數46.16億55.91億64.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.642.274.023.48-0.01
營業收入54.38億68.21億84.39億76.34億44.02億

詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMCHP

相關行情

台股首頁我要存股
超捷國際66.22+0.08%

延伸閱讀



Empty