盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5797.88點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日09:34，費城半導體上漲58.08點（或1.01%），暫報5797.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.79%
- 近 1 月：+3.51%
- 近 3 月：+36.77%
- 近 6 月：+16.71%
- 今年以來：+15.26%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲19.76%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲10.45%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.54%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲1.57%；連貫(COHR-US)上漲1.26%。
部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌8.66%；科沃(QRVO-US)下跌1.99%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.67%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.43%；超微半導體(AMD-US)下跌0.4%。
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