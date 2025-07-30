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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5797.88點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日09:34，費城半導體上漲58.08點（或1.01%），暫報5797.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.79%
  • 近 1 月：+3.51%
  • 近 3 月：+36.77%
  • 近 6 月：+16.71%
  • 今年以來：+15.26%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲19.76%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲10.45%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.54%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲1.57%；連貫(COHR-US)上漲1.26%。

部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌8.66%；科沃(QRVO-US)下跌1.99%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.67%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.43%；超微半導體(AMD-US)下跌0.4%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5805.901.15%
泰瑞達108.42+19.7%
邁威爾科技83.49+9.37%
芯源系統737+1.74%
Onto Innovation Inc.102.55+1.62%
連貫108.05+1.00%
英特格85.385-7.94%
科沃87.25+3.05%
思佳訊半導體71.745-0.27%
超捷國際70.575-0.15%
超微半導體178.32+0.50%

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