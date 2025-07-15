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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.DINO-US的目標價調降至44元，幅度約3.3%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)提出目標價估值：中位數由45.5元下修至44元，調降幅度3.3%。其中最高估值61元，最低估值29元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予HF Sinclair Corp.評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀2位。

HF Sinclair Corp.今(15日)收盤價為44.275元。近5日股價上漲3.3%，標普指數下跌0.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DINO市場預估目標價

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HF Sinclair Corp.44.26-2.01%

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