鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.DINO-US的目標價調降至44元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)提出目標價估值：中位數由45.5元下修至44元，調降幅度3.3%。其中最高估值61元，最低估值29元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予HF Sinclair Corp.評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀2位。
HF Sinclair Corp.今(15日)收盤價為44.275元。近5日股價上漲3.3%，標普指數下跌0.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為43.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為43.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調降至312元，幅度約5.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-4.19元，預估目標價為197.20元
下一篇