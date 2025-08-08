鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至4.89元，預估目標價為69.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.13元下修至4.89元，其中最高估值5.44元，最低估值4.79元，預估目標價為69.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.44(5.44)
|6.68
|7.47
|最低值
|4.79(4.79)
|6.05
|6.75
|平均值
|4.96(5.13)
|6.46
|7.21
|中位數
|4.89(5.13)
|6.58
|7.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.52億
|158.53億
|154.46億
|最低值
|136.20億
|147.16億
|154.46億
|平均值
|138.14億
|153.94億
|154.46億
|中位數
|138.69億
|156.12億
|154.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.99
|8.44
|4.10
|1.91
|4.65
|營業收入
|108.15億
|156.35億
|115.97億
|117.88億
|137.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
