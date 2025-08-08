search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至4.89元，預估目標價為69.50元

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.13元下修至4.89元，其中最高估值5.44元，最低估值4.79元，預估目標價為69.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.44(5.44)6.687.47
最低值4.79(4.79)6.056.75
平均值4.96(5.13)6.467.21
中位數4.89(5.13)6.587.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值139.52億158.53億154.46億
最低值136.20億147.16億154.46億
平均值138.14億153.94億154.46億
中位數138.69億156.12億154.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.998.444.101.914.65
營業收入108.15億156.35億115.97億117.88億137.14億

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

