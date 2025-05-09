鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至5.64元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.64元，其中最高估值6.01元，最低估值5.18元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.01(6.32)
|7.32
|7.6
|最低值
|5.18(5.65)
|6.46
|7.18
|平均值
|5.64(5.91)
|6.8
|7.39
|中位數
|5.64(5.89)
|6.76
|7.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|145.08億
|163.90億
|158.66億
|最低值
|138.23億
|152.02億
|158.66億
|平均值
|141.45億
|157.99億
|158.66億
|中位數
|141.25億
|158.02億
|158.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.99
|8.44
|4.10
|1.91
|4.65
|營業收入
|108.15億
|156.35億
|115.97億
|117.88億
|137.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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