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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至5.64元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.64元，其中最高估值6.01元，最低估值5.18元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.01(6.32)7.327.6
最低值5.18(5.65)6.467.18
平均值5.64(5.91)6.87.39
中位數5.64(5.89)6.767.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值145.08億163.90億158.66億
最低值138.23億152.02億158.66億
平均值141.45億157.99億158.66億
中位數141.25億158.02億158.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.998.444.101.914.65
營業收入108.15億156.35億115.97億117.88億137.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFNF

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