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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至5.27元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.47元下修至5.27元，其中最高估值5.59元，最低估值4.93元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.59(5.7)77.6
最低值4.93(5.05)6.257
平均值5.28(5.41)6.67.26
中位數5.27(5.47)6.597.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值139.52億163.90億158.66億
最低值137.80億152.02億158.66億
平均值138.47億156.94億158.66億
中位數138.28億155.92億158.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.998.444.101.914.65
營業收入108.15億156.35億115.97億117.88億137.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFNF

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