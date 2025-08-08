鉅亨速報 - Factset 最新調查：數據狗(DDOG-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對數據狗(DDOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.82元，其中最高估值1.91元，最低估值1.67元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.91(1.9)
|3.22
|2.99
|3.06
|最低值
|1.67(1.67)
|1.9
|2.38
|2.79
|平均值
|1.78(1.71)
|2.16
|2.64
|2.93
|中位數
|1.82(1.7)
|2.11
|2.64
|2.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.82億
|42.07億
|51.78億
|57.57億
|最低值
|32.23億
|37.58億
|44.80億
|53.49億
|平均值
|32.88億
|39.30億
|47.98億
|55.53億
|中位數
|33.17億
|39.17億
|47.71億
|55.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|-0.07
|-0.16
|0.14
|0.52
|營業收入
|6.03億
|10.29億
|16.75億
|21.28億
|26.84億
詳細資訊請看美股內頁：
數據狗(DDOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
