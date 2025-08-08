search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：數據狗(DDOG-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對數據狗(DDOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.82元，其中最高估值1.91元，最低估值1.67元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.91(1.9)3.222.993.06
最低值1.67(1.67)1.92.382.79
平均值1.78(1.71)2.162.642.93
中位數1.82(1.7)2.112.642.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.82億42.07億51.78億57.57億
最低值32.23億37.58億44.80億53.49億
平均值32.88億39.30億47.98億55.53億
中位數33.17億39.17億47.71億55.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.08-0.07-0.160.140.52
營業收入6.03億10.29億16.75億21.28億26.84億

詳細資訊請看美股內頁：
數據狗(DDOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

