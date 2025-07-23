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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為31.40元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.52元，其中最高估值1.84元，最低估值1.22元，預估目標價為31.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.84(1.84)2.292.824.01
最低值1.22(1.22)1.361.732.04
平均值1.52(1.53)1.812.243.13
中位數1.52(1.55)1.882.183.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.52億46.03億52.72億66.65億
最低值33.56億37.29億41.65億46.26億
平均值35.35億40.95億46.56億54.35億
中位數35.26億40.66億46.49億53.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.120.731.190.971.77
營業收入15.46億13.48億20.62億23.90億31.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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