鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為31.40元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.52元，其中最高估值1.84元，最低估值1.22元，預估目標價為31.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.84(1.84)
|2.29
|2.82
|4.01
|最低值
|1.22(1.22)
|1.36
|1.73
|2.04
|平均值
|1.52(1.53)
|1.81
|2.24
|3.13
|中位數
|1.52(1.55)
|1.88
|2.18
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.52億
|46.03億
|52.72億
|66.65億
|最低值
|33.56億
|37.29億
|41.65億
|46.26億
|平均值
|35.35億
|40.95億
|46.56億
|54.35億
|中位數
|35.26億
|40.66億
|46.49億
|53.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|營業收入
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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