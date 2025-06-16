鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為30.66元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.54元，其中最高估值1.77元，最低估值1.22元，預估目標價為30.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.77(1.93)
|2.29
|2.64
|3.78
|最低值
|1.22(1.22)
|1.36
|1.73
|2.04
|平均值
|1.51(1.54)
|1.79
|2.2
|2.93
|中位數
|1.54(1.57)
|1.88
|2.19
|2.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.65億
|48.50億
|49.04億
|58.00億
|最低值
|33.89億
|37.29億
|41.65億
|46.26億
|平均值
|35.71億
|41.12億
|46.10億
|53.12億
|中位數
|35.39億
|41.17億
|46.49億
|54.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|營業收入
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- CFC讓海外財產像裸奔？來聽專家怎麼解！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADRGMAB-US的目標價調升至31.88元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為30.43元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團CAH-US的目標價調升至180元，幅度約5.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為7.70元
下一篇