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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為30.66元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.54元，其中最高估值1.77元，最低估值1.22元，預估目標價為30.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.77(1.93)2.292.643.78
最低值1.22(1.22)1.361.732.04
平均值1.51(1.54)1.792.22.93
中位數1.54(1.57)1.882.192.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.65億48.50億49.04億58.00億
最低值33.89億37.29億41.65億46.26億
平均值35.71億41.12億46.10億53.12億
中位數35.39億41.17億46.49億54.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.120.731.190.971.77
營業收入15.46億13.48億20.62億23.90億31.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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