鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class AZG-US的目標價調降至80元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)提出目標價估值：中位數由85元下修至80元，調降幅度5.88%。其中最高估值110元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Zillow Group Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立15位、保守悲觀1位。
Zillow Group Inc - Class A今(8日)收盤價為66.44元。近5日股價上漲5.88%，標普指數上漲1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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