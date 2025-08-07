鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值75元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Brookfield Asset Management Ltd - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀2位。
Brookfield Asset Management Ltd - Class A今(7日)收盤價為62.52元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
延伸閱讀
