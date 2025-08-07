鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行BBVA-US的目標價調升至17.48元，幅度約3.66%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)提出目標價估值：中位數由16.86元上修至17.48元，調升幅度3.66%。其中最高估值20.93元，最低估值14.88元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀3位。
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行今(7日)收盤價為17.74元。近5日股價上漲3.66%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
