鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精IFF-US的目標價調降至85元，幅度約5.56%

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對國際香料香精(IFF-US)提出目標價估值：中位數由90元下修至85元，調降幅度5.56%。其中最高估值100元，最低估值69元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予國際香料香精評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀2位。
國際香料香精今(7日)收盤價為66.16元。近5日股價下跌5.56%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
